جامعة أسيوط تحتفل بمرور 30 عاماَ على إنشاء مركز تعليم الانجليزية

افتتحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة، معرض الكتاب الإنجليزي، و يحتوي المعرض على أكثر من 2000 مطبوع من الكتب والقواميس والمطبوعات المختلفة باللغة الانجليزية في احتفال مركز تعليم اللغة الانجليزية، بكلية الآداب بمرور ثلاثين عاماَ على إنشاء المركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور محمود عبد المعطى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبد الشفيق رئيس قسم اللغة الانجليزية و مدير المركز، و لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم وموظفي الإدارات و المراكز بالكلية و بمشاركة طلاب الكلية من مختلف المراحل الدراسية.

- إشادة بأنشطة وإسهامات المركز

و في مستهل كلمتها أشادت الدكتورة مها غانم بما يقدمه مركز اللغة الانجليزية من أنشطة متعددة تساهم في أن يكون مركزا متميزا من حيث الأداء والجودة والمستوى اللغوي للدارسين بين مراكز اللغة الأخرى بمحافظات الصعيد، مؤكدة على أهمية وقيمة اللغة الانجليزية باعتبارها إحدى اللغات الأساسية الأكثر انتشاراَ في ظل ما يشهده العالم من انفتاح على مختلف الثقافات، و كأكثر اللغات المطلوبة في السيرة الذاتية لمختلف الدراسين و لأبنائنا الطلاب و لمتطلبات سوق العمل و الذي يوفره مركز اللغة الانجليزية من خلال أساتذة و متخصصين، و تسخير كافة الإمكانيات لتقديم خدمات تعليمية متطورة و استمراره في تطوير الخدمات وبرامج التدريب الخاصة باللغة الانجليزية.

و أكد الدكتور مجدي علوان، أن مراكز اللغة الأجنبية بكلية الآداب تعد منارة تعليمية مضيئة و نشاط تعليمي متكامل يقدم خدمات طلابية و تعليمية تساهم في الارتقاء وتحسين كافة المهارات للدراسين، واكتساب المزيد من إتقان اللغات الأجنبية ، مشيداَ بجهود القائمين على مركز اللغة الانجليزية خلال جائحة كورونا والعمل دون التوقف فى الاستمرار في تقديم كافة الخدمات التي يقدمها المركز من الدورات التدريبية، وتطبيق الدراسة بنظام الاونلاين على أفضل ما يكون.

- تاريخ تأسيس المركز

و أشار الدكتور حسن عبد الشفيق إلى أن مركز اللغة الانجليزية يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1990 كوحدة خاصة و ذلك من خلال تعاون الجامعة مع المجلس الثقافي البريطاني، مشيراَ إلى أن الرسالة الرئيسية للمركز تعليم اللغة الانجليزية للمجتمع هي توفير دورات تدريبية للغة الإنجليزية كلغة أجنبية، و التركيز على تنمية مهارات الاستماع و التحدث و الكتابة والقراءة كما تركز برامج الدراسة على تنمية المهارات الشفوية حيث أن هذه المهارات مهملة في برامج التعليم بالمدارس والجامعات كما ينظم المركز دورات مكثفة لطلاب الدراسات العليا و دورات متخصصة في المحادثة والتأهيل لامتحان التويفل، و امتحان IELTS، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية يقوم المركز كذلك بخدمة تقييم مستوى اللغة الإنجليزية للمرشحين في بعثات ومهمات علمية.

كما شهدت فعاليات الحفل عرض فيلم تسجيلي عن أهم الخدمات والأنشطة المتعددة التى يقدمها المركز بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة و الفقرات الغنائية باللغة الانجليزية من أداء الطلاب، كما شهد ختام الحفل تكريم الدكتورة مها غانم لجهودها و دعمها المستمر لكافة الفعاليات والأنشطة المختلفة بكلية الآداب، و تكريم الدكتور حسن عبد الشفيق بالإضافة إلى تكريم مديري المركز السابقين وهم الدكتور أحمد المختار محمود خلال الفترة من 2000 وحتى 2003 ، و الدكتور عبد الجواد توفيق خلال الفترة من 2003 وحتى 2020 ، كما تم تكريم العاملين بالمركز و هم كوثر سعد، سامح ألفونس، انجى رضا، مها عبد الوهاب.



كما أعقب ذلك افتتاح الدكتورة مها غانم "معرض الكتاب الانجليزي" و الذي نظمه المركز على هامش فعاليات الاحتفال والمقام خلال الفترة من 5 ديسمبر و حتى 9 ديسمبر و يحتوى المعرض على أكثر من 2000 مطبوع، من الكتب والقواميس والمطبوعات المختلفة باللغة الانجليزية في مختلف التخصصات و التى تهدف بشكل عام لخدمة الطالب وتوفير الوقت والجهد الذي يبذله للبحث عن هذه النوعيات من الكتب و تساهم فى بناء وعى الطالب الجامعي.