ضبط 128 متهمًا بـ88 كيلو مخدرات و12 بلطجيًا وتنفيذ 46 ألف حكم قضائي

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عددًا من البؤر الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 47 قطعة سلاح ناري، بحوزة 43 متهمًا، وشملت المضبوطات: 5 بنادق آلية، بندقية رصاص، 4 بنادق خرطوش، 6 طبنجات، 31 فرد محلي، 938 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة، 167 قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 46120 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 138 حكم جناية، 13016 حكم حبس جزئي، 2263 حكم حبس مستأنف، 24186 حكم غرامة، 6517 مخالفة.

ونجحت الحملات في ضبط 127 قضية مخدرات، بإجمالي 128 متهمًا، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 78,240 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,245 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,625 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 985 جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 911 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 800 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 جرامًا،

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 35 جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 30 جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 30 جرامًا، 1428 قرصًا مخدرًا.

وتمكنت الحملات من ضبط 22 متهمًا، هاربًا من المراقبة، وضبط 12 بلطجيًا، وضبط 278 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28125 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.