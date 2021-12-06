الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: إنهاء خدمة أى إمام يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية، بحضور جميع قيادات الوزارة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل بشئون الدعوة والمساجد بمديرياتهم.

وقال وزير الأوقاف إن هذا الاجتماع المباشر مع مديري المديريات يعمل على مناقشة كل المشكلات والإجابة عن جميع الأسئلة وتذليل كل الصعوبات التي تواجه مديري المديريات، وإن هدف الوزارة الإصلاح وضبط شئون الخطاب الدعوي ضبطًا تامًا بالمساجد.

وأشار إلى أن مسئولية مدير المديرية تقوم على المتابعة المستمرة والتواصل المباشر والمستمر مع القيادات الوسطى بالإدارات الفرعية والمفتشين والأئمة للتأكد من وصول رسالة ومنهج الوزارة للجميع وبخاصة ما يتصل بتعليمات خطبة الجمعة شكلًا ومضمونًا، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد إنهاء خدمة أي إمام يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطي أو يتعرض لأي قضايا تخالفه.

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وأكد خلال الاجتماع على التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة وشئون الدعوة وانتظام العاملين بجميع المساجد، وضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في جميع الصلوات، وأن مسئولية مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية مشتركة بين العاملين بالمساجد والقيادات الإدارية والإشرافية.

وأكد وزير الأوقاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الإداري الجديد بديوان عام وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، ولا بد من الانتهاء من تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد للمديريات الإقليمية والإدارات الفرعية قبل نهاية ديسمبر 2021م، من خلال وضع تصور من كل مديرية على ألا يعد نافذًا ولا يعمل به إلا بعد اعتماده من كل من الوكيل الدائم ورئيس القطاع الديني، مع تكليفهما من الانتهاء من تطبيق الهيكل الجديد للمديريات الإقليمية والإدارات الفرعية قبل 31 ديسمبر الجاري.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تذليل كافة الصعوبات مدير المديرية الفكر الوسطي

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وائل لطفي

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