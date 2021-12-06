للتعرف على طبيعة عملهم.. طلاب المدارس يزورون مقر «الحماية المدنية» بسوهاج

نظمت مديرية أمن سوهاج زيارة لطلاب إحدى المدارس إلى إدارة الحماية المدنية ، وذلك حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة، في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية، على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن .

وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء، لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.