الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مُشيرة إلى أن الأطفال حتى 9 أعوام يُشكلون 40.3% من هذا الرقم.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدد المصابين بمتحور"أوميكرون" ظل ثابتا عند 11 حالة إضافة إلى 24 حالة يشتبه بها ولم تتأكد إصابتها بعد، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 5330، من ضمنها 153 حالة بالمستشفيات، 112 منهم في حالة خطيرة، وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في إسرائيل منذ بدء الإحصاء 8204 حالات.

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم" أن مسئولي الصحة الإسرائيليين يبحثون الآن إمكانية إعطاء جرعة تنشيطية رابعة من لقاح «فايزر» ضد فيروس كورونا؛ لتصبح إسرائيل أول دولة تقدم على هذه الخطوة في العالم، وذلك بعد أن كشفت البيانات أن آخر أربع حالات تم تأكيد إصابتها بمتحور "أوميكرون" الجديد حصلوا جميعهم على أكثر من جرعة لقاح إلا أن ذلك لم يكن كافيًا.

فيما أعلنت الوزارة أنها سجلت سبع حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"، ما يثير المخاوف من زيادة وشيكة في الإصابات بالمتغير الجديد.

وأضافت الوزارة أن 4 من الحالات المؤكدة الجديدة سجلت لدى أشخاص لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعادوا مؤخرا من جنوب إفريقيا.

وبين الثلاثة الآخرين، شخصان عادا من جنوب إفريقيا وبريطانيا، وتلقيا جرعتين وجرعة تعزيزية من لقاح "فايزر- بيونيتك"، فيما عاد الشخص الثالث من مالاوي وتم تلقيحه بـ"أسترازينيكا".

وقالت وزارة الصحة إن لديها "شكا كبيرا" في أن 27 حالة أخرى تم تحديدها كإصابات بفيروس كورونا هي أيضا إصابات بالمتحور الجديد، ثمان منها لأفراد سافروا إلى الخارج أو خالطوا أحد الوافدين الجدد الذين ثبتت إصابتهم بمتحور "أوميكرون".

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أغلقت حدودها أمام جميع المواطنين غير الإسرائيليين بعد اكتشاف حالة الإصابة الأولى بالمتحور "أوميكرون" الأسبوع الماضي، ويسمح للإسرائيليين من الخارج بالعودة إلى ديارهم.