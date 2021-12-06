الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ابن القنصل.. سقوط أشهر مزور شهادات علمية بالشرقية

تزوير شهادات
تزوير شهادات

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أكاديمية بدون ترخيص بالشرقية لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية) ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المذكور وضبطه ، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على (عدد من الشهادات منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورة بأختاكم شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة كبيرة من الشهادات الدراسية وشهادات التقدير وشهادات إمتياز وإفادات بأسماء أشخاص مختلفة جميعها مزورة منسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية - ملفات لبيانات راغبى الإلتحاق بالأكاديمية - عدد من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية – مجموعة كبيرة من صور الملفات الشخصية الخاصة بالدارسين - عدد من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية) ، وكذا (2 هاتف محمول - جهاز حاسب آلى) بفحصهم تبين إحتوائهم على الملفات والبيانات تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.

مباحث الأموال العامة اكاديمية الشرقية شهادات دراسية مزورة جرائم النصب

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