الداخلية تحرر 8408 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة

نجحت الداخلية في تحرير محاضر لـ8408 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 8365 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتمكنت الأجهزة الامنية من تحرير 863 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 219 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1229 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.