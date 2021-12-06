الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نصاب ينشئ شركة وهمية ويدعي دعم الدولة له للنصب على المواطنين

المتهم وأمامه المضبوطات
المتهم وأمامه المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بإنشاء شركة وهمية لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة واستغلاله التفويض الصادر له من إحدى الجمعيات فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، متخذاً من مقر الشركة المشار إليها وكراً.

وتبين ممارسة المتهم نشاطه الإجرامي من خلال الإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى أن الشركة تعمل تحت رعاية مؤسسات الدولة وأطلقت مبادرة لتقديم قروض وبيع بطاقات فيزا للمواطنين بزعم حصولهم على سلع غذائية وأجهزة كهربائية مخفضة فى حالة امتلاكه لتلك البطاقات على خلاف الحقيقة.

وعلى الجانب الآخر قام بالنصب والاحتيال على عدد كبير من تجار التجزئة بزعم أنه مؤسس المبادرة المشار إليها وذلك بوعدهم بشراء كميات كبيرة من بضائعهم لتربيحهم مقابل نسبة من تخفيض الأسعار يتم وضعها على هيئة نقاط فى ماكينات آلية والتى تعرف بماكينات “POS” للدفع الإلكتروني، حيث يقوم المتهم بتحويل تلك النقاط إلى مبالغ مالية والاستيلاء عليها، ولم يقم بشراء أى منتجات من هؤلاء التجار، كما قام أيضًا بالاستيلاء على المبالغ المتحصلة من بيع بطاقات الفيزا المشار إليها والتى قام ببيعها للمواطنين.

 

وزارة الداخلي النصب الاحتيال جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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