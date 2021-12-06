الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات حول اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الحيوي، مستشار الوزير للتعليم الفني، وأمين صندوق تطوير التعليم وأعضاء المجلس.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، تمهيدًا لاستصدار القرار الجمهوري بشأنها.

وأوضح التقرير أنه جار التنسيق مع رؤساء الجامعات التكنولوجية لتنظيم الزيارات الميدانية المقرر القيام بها للجامعات التكنولوجية الثلاث (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية) خلال شهري ديسمبر 2021، ويناير 2022.

وأشار المجلس إلى ضرورة وضع خريطة للجامعات التكنولوجية الجديدة بما يتفق مع أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة، والتخصصات والبرامج الجديدة التي يحتاجها سوق العمل والصناعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى جامعات: طنطا التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، السلام ببورسعيد التكنولوجية، أسيوط التكنولوجية، طيبة التكنولوجية.

ووافق المجلس على مقترح تشكيل مجلسي الجامعة لكل من: جامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية لمدة عامين، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لضم مجمع الفيوم التكنولوجي لجامعة بني سويف التكنولوجية، من خلال التعاون والتنسيق  بين وزارة التعليم العالي وصندوق تطوير التعليم، ويأتى ذلك فى إطار توسعات الجامعة.

وأضاف التقرير أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات التكنولوجية.

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