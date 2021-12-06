الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الوادي الجديد» يشهد تنصيب المكتب التنفيذي للمدرسة الرسمية لغات بالخارجة

حفل التنصيب
حفل التنصيب

شهد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات حفل تنصيب المكتب التنفيذى بالمدرسة الرسمية لغات بالخارجة، بحضور  الدكتور مؤمن معاذ نائب مجلس الشيوخ والدكتور باهي أحمد محمود أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد ، ومدير إدارة المدرسة.

و تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية الهادفة، و فى مستهل كلمته رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد بالحضور، مهنئا طلاب المدرسة بتنصيب المكتب التنفيذى للمدرسة.

وأكد "حسن"على الدور الهام للاتحادات الطلابية والمكاتب التنفيذية، والتي تعد القناة الشرعية أمام الطلاب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم ، وممارسة الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية فضلا عن مساعدتهم فى حل  مشكلاتهم مما له أبلغ الأثر فى بناء شخصية الطالب.

وحرص  وكيل الوزارة على تكريم مجموعة من الحضور لمشاركتهم المجتمعية فى العديد من البرامج والمناسبات فضلا عن تكريم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين والمشاركين بالحفل والذى ظهر فى أجمل صورة، وعقب الانتهاء من مراسم الحفل تفقد المعرض الفني المقام بالمدرسة، مثنيا على جميع الأعمال المعروضة والتى نفذها طلاب المدرسة.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد حفل تنصيب المكتب التنفيذى بالمدرسة الرسمية لغات بالخارجة الفقرات الفنية الهادفة الدور الهام للاتحادات الطلابية المكاتب التنفيذية

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