«القابضة للمياه» توجه بتحديث مخطط الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع الأمطار

عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا لمناقشة واستعراض حالة محطات الصرف الصحى بالإسكندرية، ومراجعة الطاقات الاستيعابية وخطط تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحى، ورفع كفاءة المحطات بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد عمرو الشيخ مدير عام الطوارئ والأزمات والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب، ورؤساء القطاعات الفنية بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أن جميع شركاتها التابعة على أتم الاستعداد للدفع بمعداتها للمساعدة فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية بالمحافظات التى تتعرض لموجات من الطقس السيئ، مشيرا إلى أن الشركات تعمل ككيان واحد فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بوضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة وزيادة أعداد المعدات والبدلات فى منطقة سموحة، ومراجعة أماكن تصريف الأمطار مع أعمال التطوير المستمرة بطريق الكورنيش، وتحديث المخطط العام لمشروعات الشركة بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض اللواء محمود نافع، مواقع تمركزات البدالات والبالغ عددها 32 بدالة بأماكن مختلفة وعدد 106 من سيارات الكسح، وعدد 4 سيارات سيول، ومواقع المصبات، ومناطق خدمة محطات الرفع التى تصب على محطة التنقية الشرقية، وخطط الإحلال والتجديد لشبكات ومحطات الشركة.

كان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، والمناطق الريفية، بإجمالى طاقة مليون و374 م3/يوم، لمياه الشرب، ومليون و881 م3/يوم، للصرف الصحى، منها 1.2 مليون م3/يوم سيتم تحويل نظام معالجتها من ابتدائي إلي ثانوي بمحطة معالجة أبورواش، بتكلفة استثمارية نحو 30 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان سابق له إلى أن الجهاز انتهى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 256 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، موزعة كالتالى: 29 مشروعاً للصرف الصحى، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة، و45 مشروعاً للصرف الصحى، و12 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعاً للصرف الصحى، و28 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعاً للصرف الصحى، و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.