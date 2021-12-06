الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المتهم في مذبحة الإسماعيلية: «لم أتوقع أن تكون الجريمة بهذه البشاعة»

المتهم في مذبحة الإسماعيلية
المتهم في مذبحة الإسماعيلية

أكد عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"،  المتهم بقتل مواطنًا ذبحًا عمدًا، وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع، أنه يشعر بالندم لارتكابه الجريمة مؤكدًا أنه لم يتوقع أن تكون جريمته بهذه البشاعة.

وأكد أن تعاطيه المخدرات وراء ارتكابه الواقعة وأنه لم يكن وعيه وقت ارتكاب الجريمة بسبب تأثير المو المخدرة.

وتسود حالة من الهدوء بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية، بالتزامن مع محاكمة المتهم قتل مواطنًا ذبحًا عمدًا، وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع.

وتنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولي، وأحمد سري الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثانى جلسات محاكمة المتهم.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة أول أمس السبت بحضور المتهم فى الواقعة، ومحامي المجنى عليه، والنيابة العامة، وقرابة 10 من شهود العيان على واقعة الجريمة، والمصابين فى الحادث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجنى عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميًا معه أمر بانتداب المحامي أشرف ثابت، للدفاع عنه بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

أخر مستجدات رحلات العمرة للمصريين وموعدها وهذه الأسعار

«المشاط»: 4.5 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامين

اعترافات ربة منزل وعشيقها في اتهامهما بقتل زوجها بالسم في الطالبية

القضاء ينصف ذوي الإعاقة بأحكام نهائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور أوميكرون حتى الآن

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا