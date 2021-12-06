المتهم في مذبحة الإسماعيلية: «لم أتوقع أن تكون الجريمة بهذه البشاعة»

أكد عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، المتهم بقتل مواطنًا ذبحًا عمدًا، وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع، أنه يشعر بالندم لارتكابه الجريمة مؤكدًا أنه لم يتوقع أن تكون جريمته بهذه البشاعة.

وأكد أن تعاطيه المخدرات وراء ارتكابه الواقعة وأنه لم يكن وعيه وقت ارتكاب الجريمة بسبب تأثير المو المخدرة.

وتسود حالة من الهدوء بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية، بالتزامن مع محاكمة المتهم قتل مواطنًا ذبحًا عمدًا، وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع.

وتنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولي، وأحمد سري الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثانى جلسات محاكمة المتهم.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة أول أمس السبت بحضور المتهم فى الواقعة، ومحامي المجنى عليه، والنيابة العامة، وقرابة 10 من شهود العيان على واقعة الجريمة، والمصابين فى الحادث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجنى عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميًا معه أمر بانتداب المحامي أشرف ثابت، للدفاع عنه بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية.