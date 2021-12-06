الهدوء يسود محيط مجمع محاكم الإسماعيلية بالتزامن مع محاكمة «السفاح»

تسود حالة من الهدوء بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية، بالتزامن مع محاكمة المتهم قتل مواطنا ذبحًا عمدًا، وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع.

وتنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولي، وأحمد سري الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثانى جلسات محاكمة المتهم.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة أول أمس السبت بحضور المتهم فى الواقعة، ومحامي المجنى عليه، والنيابة العامة، وقرابة 10 من شهود العيان على واقعة الجريمة، والمصابين فى الحادث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجنى عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميًا معه أمر بانتداب المحامي أشرف ثابت، للدفاع عنه بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية.

وأنكر عبد الرحمن نظمي، الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في حادث الإسماعيلية، التهم المنسوبة إليه، قائلًا للقاضي "محصلش".

واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة فى القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع فى قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

وطالب المحامى الحاضر عن المتهم، أجل الاستعداد والاطلاع، بينما طلب محامى المجنى عليه تعويض مدنى مؤقت.

وطلب المحامى المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم تأجيل الجلسة لإعطائه فرصة لقراءة أوراق القضية والاطلاع عليها من أجل المرافعة، واستجابت له المحكمة وقررت تأجيل المحاكمة، إلى غدًا الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم.