إطلاق تطبيق «هدهد» المساعد الذكي للفلاح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، إطلاق الإصدار التجريبي لخدمات التحول الرقمى وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الوزيران بديوان وزارة الزراعة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض ما تم إنجازه من خلال التعاون المشترك، لتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الزراعة.

‏وشهد المؤتمر الاعلان عن الاطلاق التجريبي لمشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد"، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

مؤتمر صحفى عقده الوزيران



ولفت وزير الاتصالات، إلى أن مشروع "هدهد" يحقق تطوير نوعى فى منظومة الإرشاد الزراعي لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله والآفات التى قد تصيب محصوله، موضحًا أنه تم اختيار اسم "الهدهد"؛ لأنه معروف تاريخيا بكونه صديق الفلاح حيث يستطيع المزارع فى حالة ملاحظة أى إصابة على محصوله فى كافة أطوار الموسم الزراعى أن يقوم بالتقاط صورة عبر تليفونه المحمول وارسالها للمنظومة التى ستتعرف من خلال الذكاء الاصطناعى على نوع الآفات والتواصل مع الفلاح لإمداده بالإرشادات اللازمة لعلاج الآفة ومجابهة آثارها، وأنه تم البدء بمجموعة من المحاصيل التي سيتم إطلاقها بشكل تجريبي، كما سيتم خلال الفترة المقبلة تغذية المنظومة بالمزيد من البيانات والصور للتأكد من جدارتها ودقتها.



وأضاف أن إطلاق التطبيقات يعد خطوة وثابة نحو تطوير المنظومة الزراعية بكافة أركانها والتحول نحو زراعة حديثة ذكية تمثل عمادا رئيسيا فى بناء مصر الرقمية، مستعرضا مجموعة من المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال الزارعة الذكية والتى تشمل مشروع التعرف على مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى فى كل موسم زراعى وبكل محافظة بواسطة صور الأقمار الاصطناعية ومنظومة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم عمليات التخطيط لاحتياجات الدولة من البذور والأسمدة وسائر مستلزمات الزراعة والموارد المائية المطلوبة والفجوة الإنتاجية التى يتعين ملؤها.

مؤتمر صحفى عقده الوزيران

وأشار إلى مشروع "كارت الفلاح “ الذى يهدف إلى تمكين الفلاح من الشمول الرقمى، بالإضافة الى حوكمة منظومة الأسمدة ومستلزمات الزراعة والتأكد من وصولها لمستحقيها، موضحًا أنه في إطار الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية؛ فإنه على وشك الانتهاء من أرشفة مستندات وزارة الزراعة، كما تم تحويل التطبيقات التخصصية التي تساعد العاملين في وزارة الزراعة على إتمام أعمالهم بشكل رقمي إلى بيئة الحوسبة السحابية، والتي ستنقل الى مراكز بيانات معدة لذلك وستكون جاهزة قبل انتقال وزارة الزراعة للعاصمة الإدارية الجديدة.

‏من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك تعاونًا مثمرًا وجادًا بين الوزارتين، لدعم التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة، والتي تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن هذا التعاون أثمر مؤخرًا عن ٤ مشروعات جديدة، والتي يتم إطلاقها بشكل تجريبي، لاستكمال منظومة التحول الرقمي.

مؤتمر صحفى عقده الوزيران

وذكر أن وزارة الزراعة في إطار جهوده للتحول الرقمي وميكنة الخدمات سبق، وأطلقت منظومة كارت الفلاح الذكي، وكذلك ميكنة خدمات الحجر الزراعي، ‏موضحًا أن جرى تطوير كارت الفلاح الذكي، وإضافة ميزة مدفوعات على الكارت، لافتا الى انه تم طباعة أكثر من 3.5 مليون كارت، تم توزيع 2 مليون كارت منها على المزارعين، ويجري حاليًا استكمال عملية التوزيع لضمان استلام كافة المزارعين للكروت.

‏وأشار إلى تطوير البوابة الإلكترونية الزراعية،حتى تحقق التواصل الفعال مع جميع المتعاملين فى القطاع الزراعي، وتقديم الخدمات بشكل الكترونى للمتعاملين، ضمن منظومة مصر الرقمية، لافتًا إلى إدراج 20 خدمة حاليًا، للتشغيل التجريبي، تمهيدًا لإدراج باقى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمتعاملين، بما يساهم في سهولة تقديم الخدمة، والتيسير على المتعاملين.

مؤتمر صحفى عقده الوزيران



‏وفيما يتعلق بتطبيق هدهد المساعد الذكى للفلاح المصري، أشار "القصير" إلى أن هذا التطبيق يساهم فى دعم منظومة الإرشاد إلكترونيا، لمساعدة المزارع، في تقديم سبل الدعم الفني، والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من الزراعة وحتى الحصاد، فضلا عن التعرف على امراض النباتات والآفات وتقديم العلاج المناسب لمقاومتها.



‏وقال إنه جرى التعاون بين الوزارتين فى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، فى حصر المساحة المحصولية لكل محصول، على الطبيعة، ومعرفة المساحات المنزرعة، بما يساهم فى تحديد الاحتياجات، لافتًا إلى الانتهاء من حصر محاصيل الموسم الصيفي، ويجرى حاليا الإعداد لحصر محاصيل الموسم الشتوي، بالإضافة إلى التعاون في أرشفة جميع المستندات الخاصة بوزارة الزراعة، في إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.