الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

«تصوير وخزف وحُلي».. ثلاث معارض بمركز الجزيرة للفنون الأربعاء

خال سرور
خال سرور

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ثلاث معارض تتنوع بين أعمال التصوير للفنان حنفي محمود، والخزف للفنان ضياء الدين داوود، والحُلي للفنان كرم مسعد، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة مساءً بقاعات العرض بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

وقال الدكتور  خالد سرور: "يعرض الفنان حنفي محمود، مجموعة من أعماله التي تتميز بخصوصية في بالتة ألوانه، ولغته التشكيلية المعنية بالروح على حساب التشخيص البروتريهي المباشر مختزلًا الكثير من التفاصيل الشكلية التقليدية ليكون البطل هو الإنسان بجوهره، نافذًا في حواره البصري إلى وجدان المُتلقي متخطيًا حواجز المكان والزمان".

وأضاف: "أما الفنان ضياء الدين داوود، فيُعد رقمًا مهمًا في معادلة الخزف المصري المعاصر حاليًا.. ويهدف المعرض إلى تقديم عرض بانورامي يمكنه أن يستعرض ملامح تجربة الفنان الثرية ورؤيته في استخدام التقنيات الخزفية في سياق معاصر قادر على جذب عين المشاهد وطرح التساؤلات التي يُثيرها أسلوبه الجانح للاختزال في تناول أفكاره، فالبطل عنده هو التناغم بين التقنية والمعالجة التشكيلية، بينما يُعد تصميم وصياغة الحُلي من المجالات ذات الخصوصية لارتباطها بالثقافة الجماهيرية التي تعشقها ونقشت في وجدانها عبر آلاف السنين". 

وأوضح أن "الفنان كرم مسعد، أحد المبعدين في هذا المجال وتتميز أعماله بالأصالة واقترانها بحلول تشكيلية ذات صياغات مبتكرة تتوافق وروح العصر، ويتوازن في أعمال الفنان الحس الفني والنسق التعبيري الجاذب لعين المُتلقي".

ويستمر الحوار حتى 23 ديسمبر الجاري، بمركز الجزيرة للفنون (1 ش الشيخ المرصفي – الزمالك).

الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية أعمال التصوير للفنان حنفي محمود الخزف للفنان ضياء الدين داوود والح لي للفنان كرم مسعد

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