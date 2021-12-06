الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال شهر.. تحليل المخدرات يثبت تعاطي 988 سائقًا أثناء القيادة

تحليل المخدرات
تحليل المخدرات

وجه قطاع المرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية حملات مرورية ـ على مدار شهر ـ أسفرت عن ضبط (839613) مخالفة مرورية متنوعة، وتم المرور على عدد (660) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ (3918) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (17) منهم، وفحص (3205) مركبة تبين مخالفة (148) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (17758) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (988) سائقًا منهم.

 ساهمت الحملات المرورية التى شنتها إدارات المرور خلال الفترات الماضية فى رفع العديد من السيارات وإرسالها فى حضانات السيارات بمناطق 15 مايو وحلوان وبالكيلو 10.30 بطريق إسكندرية الصحراوي وكذلك بالمحافظات، وبالإضافة إلى قيام إحياء المحافظات بعمليات رفع للسيارات المتهالكة ووضعها داخل حجز الحى التابع له بعد القيام برفع الأوناش لها والكلارك ووضعها فى أماكن بعيدة عن الميادين والمحاور حتى يفرض أكبر سيولة مرورية بالطرق.

 ورصدت الحملات المرورية الكثير من السيارات المتهالكة والمتروكة خلال الشهور الماضية وساهمت تلك الحملات فى رفع السيارات بواسطة الأوناش المرورية من المحاور والميادين ووضعها فى حضانات السيارات، كما تنشر إدارات المرور خدماتها بالطرق وبمجرد رصدها يتم رفع السيارات بشكل دوري كما يتم إزالتها من الطرق لتعكس جهود الدولة المتواصلة في إزالة أي صورة عشوائية لتغيير شكل الشارع والحفاظ عليه من أى تشوهات وصدر منذا أيام قرار بمنع وقوف السيارات المتهالكة في الشوارع الرئيسية بهدف تسيير الحركة المرورية وحظر تواجد أى مركبة قديمة حتى لا يتم استخدامها في ارتكاب جرائم أو عمليات إرهابية أو مأوي للقمامة أو للخارجين عن القانون.

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وائل لطفي

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