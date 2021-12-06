سرقة التيار الكهربائي.. جريمة تردعها العقوبات و«العدادات الحديثة»

تكافح الجهات المختصة سرقات الكهرباء عبر مجموعة من الإجراءات التي تهدف لتقليل هذه الممارسات ومنعها، منها الحملات المستمرة والتوسع في تركيب العدادات الكودية.

يقول حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن معدل سرقة التيار الكهربي في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير كان مرتفعا للغاية مع ضعف الرقابة وانتشار عمليات البناء العشوائي.

ويضيف «سلماوي» لـ«الدستور» أن العدادات القديمة تعد من الأسباب الرئيسية التي لجأ إليها بعض المواطنين لسرقة التيار، وهو ما تداركته الدولة المصرية عبر التوسع في منظومة العدادات مسبوقة الدفع.

ويشير إلى أن طرق سرقة الكهرباء كثيرة منها سحب التيار من أعمدة الإنارة وتعطيل العدادات المنزلية.

محام: تكرار سرقة الكهرباء قد تحبس صاحبها لمدة سنة

من جانبه، يقول المحامي العارف بالله طلعت إن سارق الكهرباء لا يعي العقوبات التى ينص عليها القانون والتي تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فضلًا عن غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ويضيف «طلعت» لـ«الدستور» أن تكرار الجريمة قد تكلف صاحبها غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه والحبس لمدة لا تقل عن سنة.