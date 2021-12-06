عالمة لقاحات تحذر: الوباء القادم سيكون أكثر فتكا من كورونا

حذرت عالمة اللقاحات في جامعة "أكسفورد" سارة غلبيرت وعي عالمة بريطانية ساهمت في تطوير لقاح “أسترازينيكا”: من أن الوباء القادم الذي يمكن أن يظهر سيكون أكثر فتكا من "كوفيد 19" وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت عالمة اللقاحات: "لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يهدد فيها فيروس حياتنا"، وأضافت: "لا يوجد حتى الآن تمويل كاف للتأهب للأوبئة. يجب ألا تضيع الإنجازات التي حققناها والمعرفة التي اكتسبناها من محنة كورونا".

وتابعت: "إلى أن نعرف المزيد حول متحور اوميكرون يجب أن نكون حذرين، ونتخذ خطوات لإبطاء انتشار هذا المتحور الجديد".

يأتي هذا ينطلق هذا الأسبوع مؤتمر مجلس البترول العالمي، وقد تقلصت بشكل حاد قائمة الحضور من المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة والوزراء، لمناقشة مستقبل سوق النفط، في الوقت الذي أربك فيه انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا حركة السفر.

ويجمع المؤتمر الذي يُعقد على مدى أربعة أيام، والذي تأجل من العام 2020 بسبب الجائحة، الشخصيات الرئيسية بالقطاع كل ثلاث سنوات.

وكان من المتوقع أن يحضر مسؤولون من دول منها السعودية ونيجيريا والهند والولايات المتحدة لمناقشة دور التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات خفض انبعاثات الكربون.

لكن قيود السفر والمخاوف بشأن السلالة الجديدة من كورونا دفعت المنظمين للمسارعة إلى العمل على سد الفجوات في جدول الأعمال.

وقال مسؤولون من مجلس البترول العالمي إن وزراء الطاقة من السعودية وقازاخستان وقطر والأرجنتين وغينيا الإستوائية واليونان وتركيا ورومانيا انسحبوا.

كما انسحب أيضا الرؤساء التنفيذيون لشركات بي.بي وسوناطراك وقطر للطاقة.

وقال منظمون إن غياب الشخصيات البارزة جاء نتيجة "قيود السفر والمخاوف" بشأن السلالة الجديدة. وقال متحدث رسمي إن المؤتمر سيمضي قدما وإنه يجري البحث عن بدائل لبعض المتحدثين فيه.

