المكسيك: 48 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 48 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 295202.



وأعلن نائب وزير الصحة هوغو لوبيز جاتيل، أنه تم اكتشاف أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في البلاد لدى مواطن وصل من جنوب أفريقيا.

وكتب على "تويتر": "تم تسجيل أول حالة إيجابية لمتحور "أوميكرون" في المكسيك لرجل عمره 51 عاما قدم من جنوب أفريقيا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.