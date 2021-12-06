والدة محمد ماضى: فخورة بمشاركة ابني فى لقاء الرئيس السيسي

قالت والدة الطفل محمد ماضي، أحد أبطال ذوي الهمم، وأحد المشاركين باحتفالية قادرون باختلاف، إن نجلها طالب بالصف الثالث الابتدائي، معلقة “أنا فخورة جدا بمشاركة ابني في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن ابني اجتهد كثيرا رغم ظروف إعاقته، فقد تم إجراء العديد من العمليات له، كما أنه حاليا يقوم بعمل جلسات علاج طبيعي، إلا أنه لم يقف عند هذا الحد، فهو يمارس رياضة السباحة ومتفوق فيها، حيث أنه يشارك مع منتخب مصر الخماسي لذوي الاحتياجات الخاصة”.

وعن لقاءه بالرئيس، أضافت الأم في حديثها مع “الدستور”، أن ابنها قام بتوجيه سؤال للرئيس عن الخدمات الأخرى التي ينوي الرئيس تقديمها لذوي الهمم، مشيرة أن الرئيس جاوبه بأنه سينشئ صندوق خاص بهم.

وأشارت الأم، أن أشرف عبد الباقي قام بسؤال محمد عن حلمه في الكبر، فأجاب محمد بأنه يحلم بأن يصبح ظابط جيش، مما أثار إعجاب الرئيس به، حيث وعده بأنه سيتم تنظيم رحلة لكلية الشرطة والكلية الحربية، لرؤية الأمر على أرض الواقع.

ومن جانبها قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن توجه الدولة نحو تمكين ودمج القادرين باختلاف، يتركز على عدة محاور أساسية، تتمثل فى جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للارتقاء بذوي الهمم، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية، وصعود موضوعات حقوق الإنسان.