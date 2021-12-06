الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتفقد حالة مصابى حادث أتوبيس بنى مزار

اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل ببنى مزار، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي، وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا بإصابات بسيطة وجميع الحالات مستقرة.

263537487_855517768450136_926673445278514009_n
انقلاب أتوبيس 

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف، وأحمد رشاد رئيس مركز ومدينة سمالوط.

SHER5L2A6454
محافظ المنيا يتفقد حالة مصابى حادث أتوبيس بنى مزار

واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما وجه الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض ورجال هيئة الإسعاف، لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدًا حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضى.

SHER5L2A6575
محافظ المنيا يتفقد حالة مصابى حادث أتوبيس بنى مزار

كان الطريق الصحراوي الشرقي شهد حادث انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال محافظة المنيا، مما سبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وأدى إلى انقلابه وتسبب في إصابة 25 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى النموذجي بسمالوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم أتوبيس سياحي بأحد الأرصفة والذى أسفر عن إصابة 25 شخصًا بإصابات متفرقة بين سحجات وكدمات.

SHER5L2A6412
محافظ المنيا يتفقد حالة مصابى حادث أتوبيس بنى مزار

وأفادت التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة بنى باص أدى إلى اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال محافظة المنيا.

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين حادث إنقلاب أتوبيس بالصحراوي الشرقي بجوار إحدي الترع بمركز بني مزار اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

الصحة الفلسطينية: لا إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات تصريف المياه والاستعدادات لتقلبات الطقس

المرشح اليمينى الفرنسى المتطرف «إريك زيمور» يطلق حملته لانتخابات الرئاسة

«خريطة سقوط الأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

بعد تصريحات محمد صلاح.. الإفتاء: شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى