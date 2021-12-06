تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل ببنى مزار، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي، وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا بإصابات بسيطة وجميع الحالات مستقرة.

انقلاب أتوبيس

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف، وأحمد رشاد رئيس مركز ومدينة سمالوط.

محافظ المنيا يتفقد حالة مصابى حادث أتوبيس بنى مزار

واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما وجه الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض ورجال هيئة الإسعاف، لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدًا حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضى.

محافظ المنيا يتفقد حالة مصابى حادث أتوبيس بنى مزار

كان الطريق الصحراوي الشرقي شهد حادث انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال محافظة المنيا، مما سبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وأدى إلى انقلابه وتسبب في إصابة 25 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى النموذجي بسمالوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم أتوبيس سياحي بأحد الأرصفة والذى أسفر عن إصابة 25 شخصًا بإصابات متفرقة بين سحجات وكدمات.

محافظ المنيا يتفقد حالة مصابى حادث أتوبيس بنى مزار

وأفادت التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة بنى باص أدى إلى اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال محافظة المنيا.