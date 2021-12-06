الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الصحة الفلسطينية: لا إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

مي الكيلة
مي الكيلة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون" حتى الآن في فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، غير أن ذلك لا يعني وجود إصابات بـ"أوميكرون".


وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان، إنه تم إرسال 100 عينة من أشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي، وذلك للتحقق من أن يكونوا مصابين بالمتحور الجديد "أوميكرون".


وأضافت الوزيرة أن جميع الحالات لمواطنين فلسطينيين قادمين من الخارج، وهناك اشتباه في إصابتهم بالمتحور الجديد، وتم إرسال العينات إلى مستشفى إسرائيلي، في إجراء مؤقت؛ كون المادة الخاصة بفحص "أوميكرون" غير متوفرة لدى طواقم الوزارة حتى الآن، ولكنها ستصل في وقت قريب.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

 

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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