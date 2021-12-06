محمد ممدوح: سعيد بجائزة أفضل ممثل من مهرجان بلدى

قال الفنان محمد ممدوح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه سعيد بالحصول على جائزة أفضل ممثل في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وأكد «ممدوح»، على فخره بهذه الجائزة التي تمثل له شرفًا كبيرًا خاصة، وأنه حصل عليها من مهرجان السينما الأول في بلده، وشكر الجمهور على ثقته الغالية.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 حصول الفنان محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يدور "أبو صدام" حول سائق عربية نقل يمر بالعديد من الأزمات والمشاكل سواء على مستوى العمل أو على المستوى العائلي، وبجانبه التابع الخاص به، خلال طريق العالمين يمرون ببعض المشاكل التي تؤثر على بطل الفيلم.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان، ومن تأليف محمود عزت، مع ضيوف الشرف سيد رجب، علي الطيب وعلي قاسم، و هديل حسن، و زينة منصور، والفيلم يعتبر أولى إنتاجات شركة "سي سينما برودكشن" السينمائية.

ولجنة تحكيم المسابقة الدولية يرأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

وتمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".

واختتمت الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعالياتها مساء اليوم الأحد، بعد أن شهدت عرض أكثر من 100 فيلم من 63 دولة، من بينها 27 فيلمًا ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضًا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 عرضًا الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا، و9 عروض "السجادة الحمراء".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).