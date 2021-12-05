الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أحد أبطال ذوى الهمم: «حاسس بفخر كبير.. وأشكر الرئيس السيسى»

مهند
مهند

قال مهند عماد أحد أبطال ذوي الهمم، وأحد المشاركين فى احتفالية قادرون باختلاف، إنه يدرس بالصف الثاني الإعدادي، ويسعى لرفع اسم مصر عاليا فى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة 2022، مشيرا إلى أنه حاصل على بطولة الجمهورية في السباحة.

وأضاف عماد في حديثه لـ"الدستور": “أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موافقته على مبادرة التوعية بتغيير نظرة المجتمع لنا”، قائلا: “حاسس بفخر كبير، فخر لا يتخيله عقل.. إشادة الرئيس السيسي على رأسي، وعايز أوجه تحية كبيرة للرئيس.. كنت فخور إني اللي بطلبه بيتنفذ”.

بينما وصفت والدته شعورها بمشاركة نجلها في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي، قائلة: “شعوري زي أى أم حاسة بالإنجاز الذي حققه ابنها خاصة أن الرئيس يستمع لمطالبتهم ويوجه بتنفيذها”.

وأضافت: “أتمنى إن ابني ربنا يكرمه ويحقق له ما يتمنى”، مشيرة إلى أنه يشارك فى العديد من الأنشطة ومنها مهرجان الموسيقى العربية، وكورال أطفال مصر، كما أنه يشارك فى تقديم برامج الأطفال، وبطل الجمهورية فى السباحة لمدة 4 سنوات.

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الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

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