«غاز مصر» تعلن إصلاح خط «الباجور- منوف» خلال ساعة

أعلنت شركة غاز مصر، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم السيطرة على تسريب خط الغاز «7 بار» (خط الباجور- منوف) أمام قرية جروان، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من إصلاح الخط في غضون ساعة واحدة.

وأكدت شركة غاز مصر أنه لن يتم قطع الغاز عن أي عميل منزلي في أي من المدن المخدومة من هذا الخط.

وصول مجموعات الطوارئ في أقل من خمس دقائق

وقد وصلت مجموعات الطوارئ الخاصة بالصيانة والتأمين في أقل من خمس دقائق وتم تأمين المنطقة ومباشرة أعمال الصيانة.

وكانت قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، شهدت مساء اليوم الأحد حدوث تسريب للغاز في الخط الرئيسي أمام مجمع المدارس والوحدة المحلية، دون معرفة السبب، وعلى الفور انتقل مسئولو شركة الغاز إلى مكان التسريب لمعاينة المكان وتم عمل كردون لمنع دخول المواطنين لمكان الواقعة، وتم قطع الغاز عن القرية لحين حل المشكلة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالمنوفية إلى قرية جروان التابعة لمركز الباجور، وتم التواصل مع الجهات التنفيذية في محافظة المنوفية للتواجد في القرية وحل مشكلة تسريب الغاز ومعرفة السبب في ذلك، ومنع تسريب الغاز من الوصول إلى المناطق السكنية حفاظا على المواطنين.