ضحك وبكاء وغناء.. مشاهد من احتفالية «قادرون باختلاف» في حضور الرئيس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد الاحتفال الكثير من المشاهد التي أثّرت في الشعب المصري، يستعرضها “الدستور” معكم في التقرير التالي:

فيلم تسجيلي:

شاهد الرئيس السيسي فيلم تسجيلي عن الأشخاص أصحاب الهمم خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات.

السيسي مع أبطال الاتحاد الرياضي:

جلس الرئيس السيسى على أبطال الاتحاد الرياضي من الإعاقات الذهنية وهم يلعبون الرياضات التي يمارسونها.

معرض منتجات ذوي الهمم:

تم تنظيم معرض به منتجات جديدة للأشخاص من ذوى الهمم، تم إنتاجها بأيديهم.

أمنية اللعب في الأهلي:

قال أحمد طارق، بطل الجمهورية في السباحة إن لديه أمنية بأن يلعب السباحة في النادي الأهلي، ليرد عليه الرئيس:"لازم الأهلي ياخدك دلوقتي وكلهم هيبقوا فرحانين والكابتن محمود الخطيب بعت الموافقة دلوقتي خلاص".

حلم الإعلام:

تكلم البطل عبد الرحمن مع الرئيس السيسي عن أنه يحلم بأن يكون إعلامي وأول مداخلة هاتفية تكون مع الرئيس السيسي، ما تسبب هذا الحديث في بكاء الرئيس الذي قال: "مصر كسبت إعلامي كبير النهاردة وفرصة إن إحنا قدمناه لكل مصر".

دنيا سمير غانم:

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم وقامت بغناء أغنية يا بلدي اسلمي في أول ظهور بعد وفاة والدها ووالدتها وتحدث معها الرئيس السيسي عن والدها وشكرها على وقوفها في الحفل.

محمد صلاح:

تحدث الرئيس السيسي عن اللاعب العالمي محمد صلاح نجم ليفربول قائلاً: "بطل ودايمًا مع مصر".

ناس بتضحي:

قدم عدد من الأطفال أغنية "في ناس بتضحى بروحها عشان الباقي يعيش لو أقولك شكرًا مليون مرة دي ماتكفيش"، وتأثر الرئيس بغناء الأطفال لتلك الأغنية تأثرًا شديدًا.

احترام الآخر:

تحدث الطفل مهند الذى طالب بتدريس مادة احترام الآخر في المدارس مع الرئيس السيسي: "صباح الخير يا فخامة الرئيس، مشرفنا ومنورنا، حضرتك قولت ونفذت ومادة احترام الآخر تم تدريسها في كل المدارس، دعم وتشجيع حضرتك هنغير كتير في المجتمع".

وقال الفنان مصطفى شعبان: "فى لحظة تاريخية واستجابة سريعة من الرئيس السيسي تم تدريس مادة احترام الآخر"، ليرد السيسي قائلاً: "الشكر لمهند هو اللّي قالنا وعلمنا".

ورد مهند على الرئيس: "الدولة عملت اللى عليها وحطت قوانين للحفاظ على حياتها فيه ناس في المجتمع مش بتطبّق القوانين دى"، ليرد عليه الفنان مصطفى شعبان قائلاً: "بالتوعية مثل مادة احترام الآخر والبرامج والمسلسلات والأفلام"، ليداعبه الطفل مهند: "أنا معاك فى المسلسل الجاي" ليرد عليه شعبان: "تنوّرني وتشرّفني".