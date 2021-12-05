الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نقطة عمياء.. حكاية الفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين بـ«القاهرة السينمائي»

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

سلّط مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، المقام بدار الأوبرا في الفترة من 26 نوفمبر حتى الخامس من ديسمبر، الضوء على الكثير الأعمال الفنية المميزة من مختلف أنحاء العالم.

تضمن مهرجان القاهرة عدد من الأفلام المميزة، حيث فاز الفيلم التونسي القصير «نقطة عمياء» بجائزة يوسف شاهين بأفضل فيلم تسجيلي بالمهرجان.

نقطة عمياء

تدور أحداث الفيلم تحت الحكم الديكتاتوري لبن علي، في السابع من أكتوبر 1991، حيث تم اختطاف رجل في حمام إحدى الشركات العامة، في مكان ما في بلدة جنوب تونس، الفيلم يعرض دوليا لأول مرة، ومدته 14 دقيقة.

تعرض للتعذيب والقتل ثم اختفى دون أن يتم العثور عليه، بعد ما يقرب من ثلاثين عاما، عاد للتحدث إلينا، وهو ما يمكننا من أن نظهر إلى السطح ما قررنا طواعية أو كرها دفنه، وقمعة من تاريخنا الجمعي.

لطفي عاشور 

شارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، مبرمجة الأفلام البرتغالية سينتيا جيل، وماشيري إكوا باهنجو، وهي كاتبة ومخرجة من الكونغو، وسامح علاء، مخرج وكاتب مصري.

تمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: "جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي بفضلها يصبح الفيلم مؤهلا للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير أو تحريك"، وجائزة لجنة التحكيم.

مَن هو لطفي عاشور مخرج العمل؟

لطفي عاشور هو مخرج سينمائي ومسرحي، أخرج أكثر من 25 عملاً مسرحيًا في بلدان مختلفة وأخرج خمسة أفلام بما في ذلك "قانون الحمل" الذي تم اختياره في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2016.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمَسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الفنان كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة "فاتن حمامة" للتميز، وعلق عبد العزيز على هذا التكريم: "هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية".

دار الاوبرا مهرجان القاهرة السينمائى يوسف شاهين مهرجان كان نقطة عمياء الأفلام القصيرة

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