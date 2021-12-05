انطلاق اجتماع اللجنة الحكومية الهندية الروسية في نيودلهي غدًا

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث سيشارك في مباحثات وزراء خارجية ودفاع البلدين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن "شويجو سيشارك أيضا في اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون العسكري والتقني بين البلدين".

وأضافت: "ستجرى المشاورات بين وزراء خارجية ودفاع البلدين بصيغة (2+2) يوم غدا الاثنين".

ولفتت إلى أنه "من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الروسي نظيره الهندي راجناث سينج" في لقاء ثنائي.

وكان سفير روسيا لدى الهند نيقولاي كوداشيف أكد أمس السبت أن "زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند ستتم على الرغم من الإنذارات المرتبطة بظهور متحور "أوميكرون".

وقال: "تم تأكيد الزيارة... الجانبان معنيان بأن تكون هذه الزيارة حافلة وناجحة.. ستستغرق يوم واحدا، لكنها ستكون مفعمة".

وأشار إلى أنه وقبل القمة، سيلتقي وزيرا الخارجية والدفاع سيرجي لافروف وسيرجي شويجو، مع نظيريهما الهنديين سوبرامانيام جايشانكار، وراجناث سينج، وسيعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري والتقني بين البلدين.

كما ذكر المتحدث باسم الخارجية الهندية أريندام باجشي الخميس الماضي، أن سلسلة اجتماعات بين رئيسي الهند وروسيا ووزيري دفاع وخارجية البلدين ستعقد في نيودلهي في 6 ديسمبر الحالي.

وقال المتحدث في إفادة صحفية: "في ذلك اليوم، سيتم عقد عدد من الاجتماعات، والتي تنطوي على تفاعل كثيف جدا على مدار اليوم وستنتهي بقمة".

كما قال: "نتطلع إلى الترحيب بالرئيس بوتين في نيودلهي لحضور القمة. كما قلت سابقا، سيستعرض الزعيمان الحالة الراهنة للعلاقات الثنائية بين الهند وروسيا وآفاقها كما سيبحثان سبل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأكد المتحدث أن القمة ستتيح فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسيصدر في أعقاب القمة بيان مشترك.