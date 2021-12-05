الزايدي: سيف الإسلام القذافي أصبح مرشحا نهائيا في انتخابات الرئاسة الليبية

قال خالد الزايدي رئيس الفريق القانوني للمرشح لانتخابات الرئاسة الليبية سيف الإسلام القذافي، إن موكله أصبح مرشحا نهائيا لرئاسة البلاد، ولا يجوز تقديم أي طعن ضد ترشحه بعد حكم محكمة استئناف سبها برفض الطعن المقدم من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضده.

وأوضح الزايدي أنه حضر جلسة اليوم بخصوص الاستئناف المرفوع من مفوضية الانتخابات، ودفعوا بعدة دفوع، ورُفض الاستئناف شكلا، مشيرا إلى أن المستأنِف باسم المفوضية لم يقدم الأوراق الكافية التي تفيد صفته القانونية وصلاحية تمثيله للمفوضية، وأنه مخول بهذا الاستئناف وهو ما تم الدفع به وقبلته المحكمة، حسب موقع "فواصل" الليبي.

وأضاف: "تحوّل اليوم الأحد الحكمُ الابتدائي من محكمة سبها برفض الطعن ضد المرشح سيف الإسلام القذافي، إلى حكم باتّ ونهائي كما أن الحكم يلزم مفوضية الانتخابات بإدراج سيف الإسلام ضمن قائمة المرشحين النهائية فورا كونه حكما واجب النفاد".

وأشار الزايدي إلى أنه رغم تحفظهم على استئناف المفوضية العليا ضد موكله وأنه لا مصلحة لها في ذلك إلا أن الاستئناف صفة قانونية للمفوضية وهو أمر حضاري كون الجميع يلجأ للقضاء لا الإقصاء.

وكشف الزايدي عن إلقاء المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي خطابا يعلن فيه برنامجه ورؤيته للشعب الليبي، لكن يعود تحديد موعده وكيفية الظهور فيه له شخصيا، مشيرا إلى أنه بعد حكم اليوم البات والنهائي يستطيع سيف الإسلام إعلان بدء الحملة الانتخابية رسميا، كما ينتظرون فتح باب الدعاية الانتخابية.

عودة سيف للرئاسة

وقضت محكمة استئناف مدينة سبها جنوب ليبيا، اليوم، بقانونية ترشح سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي في الانتخابات الرئاسية.