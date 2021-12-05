فستان أنستازيا «بدون بطانة» وإطلالة أميرات لـ مريم الخشت في القاهرة السينمائي

توافد النجوم، مساء الأحد، على دار الأوبرا لحضور فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، الذي أقيم في 26 من الشهر الماضي وتنتهي فعاليته مساء اليوم.

«بدون بطانة».. فستان الراقصة أنستازيا يثير الجدل

أثارت الراقصة أنستازيا، الجدل خلال مشاركتها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 المقام بدار الأوبرا.

ظهرت أنستازيا بفستان ذهبي لامع مع قصة جريئة على شكل حرف V بمنطقة الصدر بقماش شفاف "بدون بطانة" ساهم في إظهار تفاصيل جسمها، إضافة إلى تسريحة شعر "ذيل حصان"، كما نسقت مع الإطلالة حقيبة من نفس لون الفستان، إضافة إلى حذاء فضي ومكياج قوي أضاف إطلالة مميزة عليها.

تشبه الأميرات.. إطلالة مبهرة لمريم الخشت

أطلت الفنانة الشابة مريم الخشت على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في الدورة الـ 43، بإطلالة مميزة وموفقة أيضًا.

وظهرت مرتدية فستان باللون الأحمر الناري، مفتوح عند منطقة الصدر، بصيحة الأوف شولدر، وبفتحة ساق جريئة، حيث نسقت معه كلاتش وحذاء بكعب عال بنفس اللون.

أضافت الخشت للإطلالة سلسلة طويلة وحلق، واختارت أن تكون إطلالتها جريئة بمكياج قوي، وتسريحة شعر منسدل على الجانبين.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمَسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الفنان كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة "فاتن حمامة" للتميز، وعلق عبد العزيز على هذا التكريم قائلًا "هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية".

ورفعت إدارة القاهرة السينمائي "شعار التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان ضد فيروس كورونا والضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضًا بتلقي اللقاح، وفي حال ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بإجراء تحليل "PCR"، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردّد على فعاليات الدورة المقبلة.