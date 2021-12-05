الأحد 05 ديسمبر 2021
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فن

أبرزهم صبري فواز.. إطلالات كلاسيكية هادئة لنجوم ختام «القاهرة السينمائي» (صور)

صبري فواز
صبري فواز

توافد نجوم الفن على حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المقام في دار الأوبرا المصرية.

وتألق صبري فواز واسلام ابرهيم، وحسن أبو الرووس، وغيرهم من النجوم بإطلالة كلاسيكية هادئة، على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي. 

 

وأعلن محمد حفظى أن ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ43، سيشهد تكريم المنتج الأمريكي، لورانس بندر، لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 30 عاما، فهو حصل على 5 جوائز وأكثر من 29 ترشيحًا لجوائز الأوسكار.

وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عب العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة الكيبرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، خلال حفل الافتتاح.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من نحو 60 دولة، مشاركة بالمهرجان.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمَسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الفنان كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة "فاتن حمامة" للتميز، وعلق عبد العزيز على هذا التكريم قائلًا "هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية".

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