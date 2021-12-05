«بدلة رقص».. جورجينا طواف بإطلالة جريئة في «القاهرة السينمائي»

دائمًا ما تثير الفنانة اللبنانية جورجينا طواف الجدل حيث ظهرت على السجادة الحمراء لفعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 34، بإطلالة جريئة ومثيرة للغاية.

وأطلت جورجينا بفستان من طبقتين تل شفاف من أعلى وأسفله طبقة من الستان بلون الجسم، فيما كان الجزء العلوي من الفستان مكشوفا، حيث وصفه البعض بـ"بدلة رقص".

ونسقت مع الإطلالة الجريئة تسريحة شعر، فيما اعتمدت مكياجًا قويًا ساهم في إبراز الإطلالة الجريئة لجورجينا المثيرة للجدل دائمًا.

مَن هى جورجينا طواف صاحبة الإطلالة الأجرأ؟

جورجينا طواف، هى راقصة باليه مصرية شابة في العشرينيات من عمرها مهتمة بالسفر وعاشقة للتصوير وتعمل أساسا كموديل ولها مشاركات في تجارب إعلانية.

دخلت "طواف" عالم الفن من خلال المخرج مصطفى فكرى الذي اختارها للمشاركة في "الزوجة 18" بسبب فيديوهاتها على مواقع التواصل.

شاركت في رمضان العام قبل الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، إضافة لمسلسل "حواديت الشانزلزيه"، فضلًا عن دراستها لفن البالية الذي جعلها صاحب قوام ممشوق.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من نحو 60 دولة، مشاركة بالمهرجان، حيث يتنافس العديد من الأفلام المشاركة على أكثر من جائزة.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمَسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الفنان كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة "فاتن حمامة" للتميز، وعلق عبد العزيز على هذا التكريم قائلًا "هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية".