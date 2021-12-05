11 ديسمبر.. إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات

أعلنت غرفة شركات السياحة أن شركة مصر للصوت والضوء قررت إلغاء عروضها بمنطقة الأهرامات يوم 11 ديسمبر الجاري.

وخاطبت الشركة الغرفة لعدم تنظيم شركات السياحة أي رحلات لحضور عروض الصوت والضوء بالتزامن مع هذا يوم 11 ديسمبر الذي من المقرر أن يشهد انطلاق سباق نصف ماراثون الأهرامات الذي ينظم للسنة الثالثة على التوالي على سفح الأهرامات بالجيزة.

وينطلق سباق نصف ماراثون الأهرامات بمشاركة آلاف المتسابقين من داخل وخارج مصر، ويتيح الفرصة للمشاركين في اختيار أي من الثلاث مسافات: ٢١ كم أو ١٠ كم أو ٥ كم ، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، ويشرف عليه الاتحاد المصري لألعاب القوى.