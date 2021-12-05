في عيد ميلادها.. شريهان أيقونة الجمال المصري (صور)

من أغطية الرأس الفخمة إلى الفساتين المتلألئة، لم تفشل النجمة المصرية شريهان أبدًا في إبهار معجبيها على الشاشة الفضية، فبعد توقف دام 30 عامًا، كانت عودة شريهان الأسطورية التي طال انتظارها أخيرًا في 20 يوليو واحدة من أهم العروض الاحترافية المتقنة التي قدمت قصة حياتها مع ارتداء فستان من دار الأزياء العالمية ديور، والذي حظى بشعبية كبيرة لمعرفة تاريخه.

في عيد ميلاد شيريهان، نشاركك أفضل 9 أزياء باهظة ارتدتها شريهان على الشاشة لتظهر أنها الجمال المصري الفريد من نوعه:

تحت البحر

من النجوم إلى الصدف وكل ما بينهما، أذهلتنا شريهان بمظهرها في عروس البحر.

الابهار في الماس

تشتهر شريهان بإعادة تخيل البذخ، وما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من ارتداء غطاء رأس فخم مزين بالكريستال والألماس؟

لحظة زفاف

يعكس مظهر العروس هذا الذي يمزج بين الجرأة والتقليدية والأناقة الأنثوية والتواضع الرشيق

جريئة وجميلة

إن إطلالات شريهان هى خلاصة السحر الخالد، حيث تخدم الشرق الأوسط بجمال وأداء لا مثيل لهما.

الفولكلور

من تكديس المجوهرات الذهبية إلى تزيين الجلد بالحناء.Meet Fol تحتضن تمامًا الفولكلور التقليدي.

كل شئ أسود

لا شئ يصرخ بجرأة أفضل من طقم أسود بالكامل مزين باللآلئ والجواهر، وهو أحد أكثر الإطلالات المحببة للرموز المصرية في كل العصور.

المشاعر الزهرية

احتضنت مشهد الموضة المصري، شريهان تتألق في عباية مزينة بالورود ، أعادت تعريف مفهوم الأناقة والتقليدية.

لمسة من اللون الوردي

غطاء رأس وردي لامع وأكمام دانتيل جريئة، يحتضن مظهر الزفاف الفريد هذا بريقًا مبدعًا غير تقليدي بطريقة غير معتادة.

سرقة الأضواء

من نظرة بسيطة إلى إطلالة مبهرة في طقم مرصع بالترتر، لم تفشل إطلالات شريهان أبدًا في سرقة الأضواء على الشاشة.

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