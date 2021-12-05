أين تذهب هذا المساء؟ حفلات توقيع كتب وعروض فنية وفقرات للأطفال في معرض مدينتي للكتاب (فيديو)

في أجواء احتفالية ثقافية وفنية، ومن داخل فعاليات "معرض مدينتي الأول للكتاب"، حرص عدد من الكتاب والمفكرين على تنظيم حفلات توقيع لأحدث إصداراتهم، وسط حضور مكثف من الجمهور الذين شاركوهم في مناقشة الأفكار والآراء التي تم طرحها، وكان من أبرزهم اللواء أركان حرب محمد عبد الخالق قشقوش مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والذي أعلن عن كتابه الجديد "حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والاكاذيب" وأجري حوارا مفتوحا وتفاعليا مع الحضور من الشباب، علي مسرح مدينتي الذي تم تنفيذه بالحديقة المركزية بالمدينة.

ويشهد المعرض غدا الاثنين إعلان عن الكتاب الجديد للمستشار أمير رمزي تحت عنوان " أعداء مصر الخمسة"، في ندوة يديرها الطبيب والكتاب الصحفي الدكتور خالد منتصر، كما سيناقش الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز موسوعة " المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الاخوان" في حوار مفتوح تديره منه الشرقاوي.

وشهدت الأيام الأولي لمعرض مدينتي الأول للكتاب، اقبالا كثيفا من سكان المدينة لتفقد اجنحة دور النشر المختلفة، والتي وصل عددها أكثر من 42 دار نشر، وتقدم مختلف فروع الثقافة والعلوم والمعرفة ما بين موسوعات علمية وكتب فلسفية وفكرية لأكبر الأسماء في مصر والوطن العربي، أيضا الروايات والقصص الأدبية العربية والعالمية.



وقدمت دور النشر تخفيضات وعروض حصرية تراوحت ما بين 10-40٪ على مجموعات مختارة من الكتب، كما تم طرح قصص للشباب والأطفال بأسعار مناسبة تبدأ من خمسة جنيهات.

وضمت أروقة معرض مدينتي للكتاب عدد من أنشطة الأطفال التي حظيت باهتمام ومشاركة واسعة، منها فقرات السيرك القومي وعروض للبيت الفني للفنون الشعبية، وورش تعليم الرسم والتلوين تضم أهم الاثار والمعابد والشخصيات والملوك المصرية القديمة، والعاب ومعلومات عن اهم الاحداث التاريخية والإنجازات المصرية، كما تضمنت الورش طريقة صنع شجرة الكريسماس وتشكيلات من الفوم وورش للنحت، وتعليم فن" أورجامي" للتشكيل بخامات الورق، وطرق كتابة الحروف والأرقام الهيروغليفية، الي جانب ورش التشكيل بالصلصال، وتتخلل تلك الفعاليات استعراضا لاهم المعلومات والقصص عن الحضارة المصرية القديمة في قالب من الحكي المشوق لربط الأطفال بتاريخهم المجيد واعلاء قيم الوطنية والانتماء، فضلا عن أداء بعض الأغنيات باللغة المصرية القديمة قدمتها مغنية الأوبرا زينب بركات، ولاقت اقبالًا وتفاعلًا من الحضور.

كما تم إجراء حوار مفتوح مع الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ علم المصريات ووزير الاثار الأسبق، الذي تحدث عن عبقري المصري القديم وأسرار الحضارة الفرعونية، واهم مقتنيات المتحف الكبير الذي تعتزم مصر افتتاحه قريبا، وأيضا النجاح الكبير والعالمي في تنظيم احتفاليتي نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش.

وانطلق المعرض الاربعاء الماضي بحضور هيثم علي الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، برفقة سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومنى الحلو نائب الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى، وتستمر الفعاليات حتي الجمعة الموافق العاشر من ديسمبر المقبل.

ويعد" معرض مدينتي للكتاب" أولي المعارض التي يجري تنظيمها خارج أروقه الهيئة المصرية العامة للكتاب وتم تنظيمه بالتعاون مع شركة " نيو ديمنشنز" تحت عنوان" القراءة كالماء والهواء" بدعم من مجموعة طلعت مصطفي.

ويأتي معرض مدينتي للكتاب في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على دورها المجتمعي المتعلق بنشر الفكر والثقافة، وإيمانها بدور القراءة في بناء الهوية الثقافية وخلق أجيال جديدة من المبدعين والمفكرين.