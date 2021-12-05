صابر الرباعي يطرح أغنيته الجديدة «ورحمة قلبي» على اليوتيوب

طرح الفنان صابر الرباعي، اليوم الأحد، أغنيته الجديدة "ورحمة قلبي" على اليوتيوب.



وكتب «الرباعي» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، "وسمعوا دلوقتي أغنيتي الجديدة ورحمة قلبي على اليوتيوب".



ونشر صابر، أمس السبت، إعلانا دعائيا للأغنية جاء فيه: "طب ورحمة قلبي اللي مات النهاردة"، وهي من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وجرى طرحها على طريقة الفيديو كليب، ويسيطر عليها الطابع الدرامي.

الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية



يذكر أن صابر الرباعي أحيا حفلا غنائيا يوم 13 نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.



وقدم عدة أغاني منها "عالطاير، وعمري الجديد، وأتحدى العالم، وماتخافش مني، وعلى نار، والله يحميك، وعزة نفسي، وضاقت بيك، وخلص تارك، وعز الحبايب، ويللي بجمالك، وجرحي ما شفي، وعلى اللي جري، وسيدي منصور".

من جهة أخرى، يستعد النجم التونسي لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 5 فبراير في باريس عاصمة فرنسا.