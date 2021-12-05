استجاب السيسى لمطلبها.. أول تعليق لفتاة من ذوى الهمم: «كان حلمًا وتحقق»

أبدت مريم محسن سعادتها البالغة باحتفالية ذوي الهمم التي أقيمت، اليوم الأحد، تحت عنوان «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء.

وأكدت «محسن» في تصريحات لـ«الدستور»، أنها كانت تشعر بالقلق في بداية حديثها للرئيس، إلا أن سريعًا مازال هذا الخوف بالتعامل البسيط من الرئيس، وتعامله بلطف وحب مع ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أنها كان لديها حلم ظلت تطمح في أن يصل للرئيس، وهو أن يتم إصدار البطاقات الحكومية والوثائق المختلفة بكتابة بارزة بنظام البرايل، وذلك حتى تتمكن وشقيقتها وكل المعاقين بصريًا من قراءتها.

وأوضحت، أنها طلبت ذلك من الرئيس واستجاب على الفور، ووجه بدراسة توافق الأمر مع الأعراف والقوانين الدولية تمهيدًا لتطبيقة من خلال مجمع الوثائق المؤمنة، مؤكدة أن الاحتفالية كانت لقاء الأب بأبنائه، وأن الرئيس رسخ لمبادئ الإتاحة ودمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وإتاحة كافة الخدمات والإمكانيات لهم.

مريم محسن فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من أبناء محافظة بورسعيد، شاء الله أن تكون فاقدة للبصر هي وشقيقتها جودي، إلا أنها لديها أحلاما كبيرة وطموحات، حتى أنها تقوم بدراسة البيانو في لندن.

احتفالية قادرون باختلاف

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد، اليوم الأحد، احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، والتي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وتزامنت الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.