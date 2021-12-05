نتائج انتخابات مجلس اتحاد الطلاب بـ«آداب عين شمس»

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس نتائج انتخابات مجلس اتحاد الطلاب الجديد الذى يتكون من رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان السبعة ومساعديهم، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب.

وأكدت الدكتورة حنان كامل سير العملية الانتخابية بنجاح من خلال توفير أجواء الديمقراطية والنزاهة، قائلة إن حرية اختيار الطلاب لمن يمثلهم في رئاسة وعضوية مجلس الاتحاد مكفولة لجميع الطلاب المرشحين، وقد تم انتخاب الأمين والأمين المساعد للجان السبعة التي تتضمن اللجنة الاجتماعية، الرياضية، العلمية، الثقافية، الفنية، الجوالة ولجنة الأسر.

كما تم تنصيب الطالبة حبيبة ناصر رئيسة للاتحاد والطالبة مريم عادل نائبة لرئيسة الاتحاد من بين أعضاء اللجان السبعة، كما تم إعلان اسماء أمين كل لجنة من اللجان السبعة والأمين المساعد وهم كالتالي:

مصطفي محمد امين اللجنة الاجتماعية، والأمين المساعد أحمد محمود، وحسام كمال أمين لجنة الأسر، والامين المساعد محمد علاء الدين، ورؤية إيهاب أمين اللجنة الثقافية، والأمين المساعد نورهان أحمد، وعمر خالد أمين اللجنه الرياضية، والامين المساعد عمر خالد، سماح أمير أمين اللجنه العلميه ،والامين المساعد علي عزت ،كريم ابراهيم امين اللجنه الفنيه والأمين المساعد اماني محسن، ملك محمود امين لجنه الجواله، والأمين المساعد سلمي ابراهيم.