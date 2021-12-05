«السياحة» تشارك فى اجتماع الجمعية العامة لحماية التراث الثقافى باليونسكو

شارك الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير في اجتماع الجمعية العامة للدول المشاركة في الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في دورتها الثالثة، والتي عقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بباريس.

وبدأ الاجتماع بإقرار جدول أعمال الجمعية في دورتها الحالية كما تم انتخاب رئيس المجلس ونوابه لهذه الدورة وكذلك مقرر الجمعية العامة، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الدوره الثانية والعشرين من الجمعية العامة وكذلك التقرير المقدم من رئيس مجلس لجنة التراث العالمي عن أنشطتها.

وأوضح الدكتور الطيب عباس أنه خلال الاجتماعات تم أيضا مناقشة مستقبل اتفاقية التراث العالمي في ضوء المتغيرات المناخية، وكذلك انتخاب الدول الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم بعد انقضاء مدة عضوية بعض الدول الأعضاء.