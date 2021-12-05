يحيى الفخرانى أمام «ثقافة الشيوخ»: الرقابة أنقذتنى من الحبس ووجودها مهم

استضافت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ الفنان يحيى الفخراني خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائبة سها سعيد خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بقطاع الرقابة.

وتحدث في بداية الاجتماع الفنان الكبير يحيي الفخراني، عضو اللجنة، مؤكدا أهمية دور الرقابة والرقيب، وأنه منذ سنوات خرجت موجة تطالب بإلغاء الرقابة، وهذا الأمر أثار الخوف لدىّ بشدة لأن الرقابة تحمي الفنان قبل الجمهور.

وقال الفنان الكبير: إن الرقابة لعبت دورا مهما وأنقذتني من السجن في إحدى القضايا التي أقيمت ضد فيلم «للحب قصة أخيرة»، مشيرا إلى أن الرقيبة، وكانت سيدة ويطلق عليها المرأة الحديدية السيدة نعيمة حمدي، كان لها دور مهم وكبير، وبالفعل هي من أنقذتني من الحبس.

- لا بد أن يكون هناك تدقيق لاختيار الرقباء وأن يكون مصريًا قويًا



‏وتابع "الفخراني" قائلا: "الرقيب له دور مهم لحماية الفنان، ولكن لا بد أن يكون هناك تدقيق لاختيار الرقباء، وأن يكون الرقيب مصريا قويا، ويعرف المجتمع بشكل جيد ويعرف الشعب المصري وتقاليده.

بدوره، أكد خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، أهمية الرقابة، مستعرضا دورها، قائلا إن المجال الذي تعمل به الرقابة غريب، فهي تعمل مع الفنانين، والمطربين، والراقصات، والمحلات، أو أي "دي جي"، أو أي فرح في أي مكان لا بد أن يحصل على تصريح من الرقابة، وهو دور شديد الغرابة ولا نعرف سببه منذ إنشاء الرقابة حتى الآن، فهي رقابة مركزية ‏في كل المحافظات بها 100 موظف، ولا أعرف السبب.



-‏ مناقشة تفعيل دور الرقابة لمواجهة الإسفاف ومحاولات تشويه الذوق المصرى

‏وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، أهمية تفعيل دور الرقابة لمواجهة الإسفاف وبعض محاولات تشويه الذوق المصري، والموجات التي ظهرت مؤخرا، مع الحفاظ على رؤية الفن وحرية التعبير.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، قد استضافت في اجتماعاتها السابقة وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وناقشت أبرز القضايا الثاقفية واستراتيجية الثقافة 2020-2030.