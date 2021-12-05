ما سر جاذبية أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز؟ الأبراج ترد

أصبحت النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي حديث مواقع التواصل على مدار اليومين الماضيين، بعد الأزمة المرضية التي أثرت على حياتهما بشكل كبير، وقصة الحب التي تولدت من أعماق الشعور بالموت، وربما في علم الأبراج نستطيع أن نقدم التوافق بين مواليد برج الجدي الذي تنتمي إليهم ياسمين، ومواليد القوس الذي ينتمي إليهم العوضي.

القوس والجدي: التواصل والفكر

يمكن أن يكون القوس والجدي مليئين بالتفاهم لبعضهما البعض، إذا لم يقفزا في معركة حول أنظمة معتقداتهما، يمتلك القوس تلك الابتسامة المتفائلة التي ستضع بالتأكيد ابتسامة على وجه الجدي أيضًا، وسيصبح من الأسهل كثيرًا على تلك الأفكار الإبداعية الناريّة للقوس العثور على أسسها من خلال نهج الجدي العملي، مع الاحترام الكافي، ولا يوجد حقًا ما لا يستطيعان صنعه عندما يكونان معًا، إذا لم يتوقعا التغيير من بعضهم البعض، فمن المحتمل جدًا أن يكونا متوافقين فكريا للغاية.

أجمل شىء في هذا الاتصال هو تكملة أدوارهما، فعندما يتمكنان من بناء نواة وظيفية، فإنهما شركاء لن يسمحا لأي شخص آخر بالتأثير على علاقتهما.

مشاعر القوس والجدي

يمكن أن يجد القوس والجدي لغة عاطفية مشتركة بسبب حقيقة أن الجدي يحتاج إلى شخص مثل علامته المعارضة لاستكماله، ويميل القوس إلى أن يصبح تلك العلامة كمكان لتمجيد كوكب المشتري، هذا هو المكان الذي تلتقي فيه قلوبهم وإذا كان هناك إيمان كافٍ في القوس دون أي توقعات غير واقعية، فقد يقعون في الحب بعمق.

قيم البرجين

هناك شىء واحد مهم يتفق عليه هؤلاء الشركاء، وهو قيمة الذكاء، القوس هو علامة عقلية تركز على الفلسفة والتعلم، الجدي هو الاستمرارية المنطقية للقوس، كأداة عملية تستخدم المعرفة، إذا لم يجدا بعضهم البعض أغبياء سيكتشفان أنهما يتشاركان في عمق معين وفضول غير واضح للوهلة الأولى، ومع ذلك، فإن معظم قيمهم تختلف اختلافًا كبيرًا وغالبًا ما تكون احتياجاتهم بعيدة جدًا، بينما يقدر أحدهم الحرية والعرض والإبداع، بينما يقدر الآخر العملية والمسؤولية والتركيز.