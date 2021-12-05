مطار الأقصر يستقبل رحلة سياحية إسبانية عقب تعليق استغرق 3 سنوات (خاص)

استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الأحد، أولى الرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من مطار مدريد بالعاصمة الإسبانية عبر إحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية والحضارية والآثرية، وفق مصادر بالشركة المصرية للمطارات.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار الأقصر استقبل أولى الرحلات السياحية الإسبانية عبر إحدى طائرات شركات الطيران الخاصة المصرية وعلى متنها 18 راكبا إسبانيا، في أول تشغيل لتلك الشركة لرحلات هذا الخط الجوي الدولي السياحي الموسمي والذي توقف منذ 3 سنوات.

وأشارت إلى أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، بقيادة اللواء طيار أركان حرب هشام فريد، قد استقبلت الطائرة برش المياه كتقليد متبع ومتعارف عليه دوليا، للترحيب باستقبال الرحلة، حيث كان في استقبال الطائرة جميع المسئولين والعاملين بالمطار، حيث تم استقبال الركاب بالهدايا والورود والشيكولاتة، وأبدى الوفد السياحي الإسباني وطاقم الطائرة سعادتهم الغامرة والبالغ جراء حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب مسئولي مطار الأقصر.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر تشغيل هذا الخط الجوي الدولي السياحي عبر شركة طيران خاصة بواقع رحلة أسبوعيا وحتى نهاية الموسم الشتوي منتصف مارس المقبل لعام 2022، مؤكدا حرص مسئولي المطارات على تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود السياحية والركابية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى المطار.

واختتمت، أنه من المقرر وصول أولى الرحلات السياحية الدولية السويسرية إلى مطار الأقصر الدولي، غدا الإثنين، عبر إحدى شركات الطيران الخاصة، في إطار زيادة الرحلات الجوية الدولية السياحية الوافدة إلى محافظة الأقصر خلال الآونة الأخيرة.