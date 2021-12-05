مدير تعليم المنوفية يفتتح معرض الطفولة السنوي ومسابقة الإذاعة المدرسية

أكد هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن الأنشطة المدرسية تعد من أكثر الركائز التي يهتم بها القائمون على العملية التعليمية في المدارس، وذلك للدور الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، علاوة على أنها تساعد الطلاب في اكتشاف قدراتهم ومواهبهم وميولهم والعمل على تنميتها وصقلها وتعزيز قيم التعاون والتسامح وخدمة الآخرين والمنافسة الشريفة.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الطفولة السنوي ومسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي 2021 / 2022، والذي يقُام تحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمدرسة مصر الحرة المتميزة والمتكاملة للغات، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بحضور باسم خميس، نقيب المعلمين بالمنوفية، وعلي جاد الله، ومحي عبدالسلام، أعضاء لجنة التحكيم والتقييم بالوزارة، وإشراف سناء دراز، مدير عام الشؤون التنفيذية، والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية، وثريا منصور، مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، وتوجيه عام الصحافة المدرسية بالمديرية، والموجهين الأوائل بالإدارات، ومشاركة طلاب نشاط الصحافة والإذاعة المدرسية بمدارس الإدارات المختلفة بقطاع تعليم المنوفية، ومدير وهيئة التعليم بالمدرسة.

وقدم مدير المديرية، الشكر والتقدير لأسرة الإشراف والإعداد للمعرض على النشاط البارز والجهد المبذول في التنسيق والتجهيز وظهور المعرض بهذا المظهر اللائق، متمنيًا لهم التوفيق والفوز على مستوى الجمهورية.

وتضمن المعرض عرضًا لفنون الصحافة المدرسية المختلفة من الكاريكاتير والصحف المنهجية وصحف المناسبات والعامة والمقالات والألبومات المصورة والقصص القصيرة التي تتناول موضوعات مختلفة جميعها من إنتاج طلاب المدارس على مختلف المراحل التعليمية، حيث بلغ عدد الصحف الحائطية المعروضة 800 صحيفة حائطية، تشمل جميع أنواع الفنون الصحفية في ضوء الاحتفال بأعياد الطفولة، كما تضمن المعرض الركن الإلكتروني الذي ضم المجلات الإلكترونية والحديث والتحقيق الصحفي الإلكتروني.

كما قدم طلاب فرق الإذاعة المدرسية بالمدارس الفائزة على مستوى الإدارات، برامج إذاعية ضمن فعاليات التصفية النهائية على مستوى محافظة المنوفية، لتصعيد فريق إذاعي يمثل محافظة المنوفية في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.