الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الثامن لشباب الباحثين لكلية التمريض بجامعة طنطا

المؤتمر الثامن لشباب
المؤتمر الثامن لشباب الباحثين لكلية التمريض

نظمت كلية التمريض بجامعة طنطا المؤتمر العلمى الثامن لشباب الباحثين بعنوان "الحياة الآمنة وتعزيز الصحة لدى الأطفال والشباب وكبار السن" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة عفاف عبد العزيز بصل، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر .

و أكد الدكتور كمال عكاشة فى كلمته بالمؤتمر أن قطاع الدراسات العليا بالجامعة، استطاع تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال النشر الدولي خلال  عام 2021 وفقًا لقاعدة البيانات الدولية "SCOPUS".

- أولوية لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة

أضاف نائب رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للارتقاء بمستوى جودة البحث العلمى، ودعم وتحفيز طاقات الباحثين، ونشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمى لإثراء منظومة البحث العلمي ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبها أشارت الدكتورة عفاف بصل إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة، لاستضافته كوكبة من العلماء المتخصصين فى مجال التمريض، بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان والمجتمع.

وقدمت عميد التمريض الشكر لرؤساء لجان المؤتمر والقائمين عليه متمنية للمؤتمر النجاح والوصول لتوصيات هامة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

إنطلاق فاعليات المؤتمر الثامن لشباب الباحثين لكلية التمريض بجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

خلال احتفالية «قادرون باختلاف».. 5 هدايا من الرئيس السيسى لذوى الهمم

كيف رد الرئيس السيسى على أمنية أحد ذوى الهمم بمقابلة محمد صلاح؟

«الدستور» تكشف تفاصيل عمليات النصب باسم «معرض القاهرة للكتاب»

الإعلان عن كشف أثرى جديد يرجع إلى العصر الصاوى

ركين سعد لـ«الدستور»: «مدرسة الروابي للبنات» يسلط الضوء على علاقة الآباء ببناتهن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى

توتر في القدس.. تفاصيل تحقيقات طعن إسرائيلي في باب العامود