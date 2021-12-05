وزير التعليم العالي يتلقي تقريرًا حول نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمه الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بالجامعات حول نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021/2022.

وأشار التقرير إلى انتهاء فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021/2022، والتي انتهت بانتخابات رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للترشيح هذا العام تخطى ترشيحات العامين السابقين، حيث بلغ هذا العام 26793 (14583 طالب، 12210 طالبة)، بينما تقــدم 25178 طالبًا فـي 2020/2021، و24864 في عام 2020/2019، وجاءت جامعة جنوب الوادي هذا العام في المقدمة من حيث أعداد الطلاب المتقدمين للانتخابات، يتبعها جامعة بني سويف ثم جامعات الفيوم، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وسوهاج، والزقازيق.

وأشار التقرير إلى تفوق أعداد الطالبات على الطلبة في جامعات (القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وبنها، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمنهور، ودمياط، ومدينة السادات)، مما يؤكد اهتمام الفتيات بالممارسة السياسية نتيجة التدريب المستمر على مختلف الأنشطة السياسية خلال العام الماضي.

وكشف التقرير عن انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين سواء بالانتخاب أو التزكية، واستكمال ماراثون الانتخابات بانتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان المختلفة على مستوى الكليات من بين الأعضاء الذين فازوا بالانتخاب أو التزكية، مع تعيين أمناء وأمناء مساعدين في بعض الكليات التي لم يكتمل بها النصاب (طبقًا للائحة)، والتي أظهرت تواجد مشرف للفتيات وأغلبية في بعض الجامعات.

كما تم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات، حيث حصدت فيه الفتيات 78 مقعدًا كرئيس لاتحاد كلية، بنسب تراوحت بين 50% (بجامعة الجلالة)، 38% (بورسعيد ودمنهور)، 37% (بجامعة عين شمس)، 30% (جامعة السويس)، 25% (القاهرة)، 23% (الزقازيق والمنوفية)، بالإضافة إلى 140 مقعدًا نائبا لرئيس اتحاد الكليات وصلت في بعض الجامعات إلى 70% من إجمالي المقاعد المخصصة لهذا المنصب بجامعة القاهرة، 50% بجامعة حلوان.

وأسفرت انتخابات أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا على مستوى الجامعات عن فوز الطالبات بعدد 39 أمين لجنة عليا، و80 أمين مساعد للجان العليا بالجامعات، تقدمت فيها جامعات كفرالشيخ، ودمنهور، ومدينة السادات، والعريش بالفوز بأمانة 3 لجان من واقع 7 لجان، وتقدمت جامعات القاهرة، وحلوان، ودمياط، والأقصر، بفوزها بأمانة مساعدة في 5 لجان من أصل 7 لجان.

وأشار التقرير إلى المشاركة الإيجابية للطالبات وتحقيقهم العديد من المكاسب؛ لتفوز الطالبة أية هشام سعيد برئاسة اتحاد طلاب جامعة عين شمس، والطالبة عزة أحمد فتح الباب رئاسة اتحاد طلاب جامعة الجلالة، بالإضافة إلى فوز 9 طالبات بمقاعد نائب لرئيس اتحاد جامعات القاهرة، وأسيوط، وحلوان، وكفرالشيخ، ودمنهور، ودمياط، والعريش، ومطروح، والجلالة.

وكشف التقرير عن المشاركة الإيجابية لأصحاب الهمم، والتي توجت بفوز الطالب خالد السيد محمد أمين من أصحاب الهمم رئيسًا لاتحاد جامعة بني سويف، وذلك للمرة الأولى في تاريخ انتخابات الاتحادات الطلابية.