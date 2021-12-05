سيارة تصدم طالب ابتدائى خلال عودته من المدرسة فى الوراق

صدمت سيارة طالبا بالمرحلة الابتدائية خلال عودته من المدرسة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بإصابة طفل يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات في حادث مروري بالوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين من خلال التحريات، أن طالبا بالمرحلة الابتدائية صدمته سيارة خلال عودته من المدرسة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه وتلقي العلاج.

وتم ضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.