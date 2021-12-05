الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 290 مخبزا مخالفا و110 أطنان أغذية فاسدة في حملات رقابية

مخبز
مخبز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

 و أسفرت الحملات عن ضبط 1377 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان من  أبرزها ضبط 290 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت (19٫600طن)، وضبط (29 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت (110٫652 طن – 106641 عبوة مختلفة – 14410 قطعة مختلفة، وضبط 27 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (8٫202 طن- 150عبوة مختلفة – 20 دابة). 

 كما تم ضبط 20 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت (82٫920 طن – 26512169 عبوة مختلفة – 155319 قطعة مختلفة – 7000 متر –  مبلغ مالى) ، وضبط 31 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (25660 لتر – 3821 إسطوانة).

قطاع الأمن العام السلع الغذائية مجهولة المصدر حملات رقابية شرطة التموين أغذية فاسدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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