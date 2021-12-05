استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الأحد، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة .

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4704 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و141 ألفا و241 والوفيات إلى 20 ألفا و944 حالة بينما تعافى مليونان و48 ألفا و815 شخصا.



وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 695 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 975 ألفا و150 إصابة، كما سجلت البلاد 597 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 941 الفا و285 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الأحد تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى ألف و 943 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 384 ألفا و731 إصابة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 985 حالة إصابة جديدة و36 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 702 ألفا و454 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 28 ألفا و805 حالات حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و278 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و497 ألفا و477 والوفيات إلى 88 ألفا و280 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و50 ألفا و659 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الأحد تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 183 ألفا و615 حالة إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2758 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 228 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 194 ألفا و333 حالة، بإجمالي وفيات 1418.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 235 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 190 ألفا و939.



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3410 إصابات جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 865 ألفا و293 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و344 حالة بينما تعافى 806 آلاف و596 حالة.



وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل 5 آلاف و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 473 ألفا و34 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 43 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 3 آلاف و852 حالة حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.



وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية.



وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا واردة من الخارج دون تسجيل أي وفيات جراء الاصابة بالفيروس. لترتفع حصيلة الاصابات إلى 16 ألفا و652، في حين استقرت حصيلة الوفيات عند 848 وفاة.



وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 372 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة /دون/ الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و286 ألفا و825 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و767 وفاة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية، اليوم الأحد، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 340 ألفا و723 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 1425 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 7 آلاف و683 وفاة..



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4 آلاف و298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و658 ألفا و772 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.. حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية.



وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 12 ألفا و195 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم /الأحد/ أن إجمالي حالات وفاة يبلغ حاليا 44 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 5 آلاف و834 حالة منذ بداية الجائحة، كما أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 6 آلاف و317 حالة.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 214 ألفا و567 حالة والوفيات إلى 2980 حالة بينما تعافى 207 آلاف و427 حالة.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و834 ألفا و897 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية- بأنه تم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 49 ألفا و386 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 13 ألفا و853 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.



وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و345 ألفا و683 حالة والوفيات إلى 8199 حالة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13993 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و203 حالات وفاة.

وقالت الوزارة إنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1294778 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 26061 حالة، وتعافى 1007566 شخصا من المرض، بحسب صحيفة /في إن إكسبريس/ الفيتنامية.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 969 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و10 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 78469 حالة، فضلا عن 201 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.



وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 22613 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و56 حالة وفاة.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى 2728876 حالة، وبلغت الوفيات 19642 حالة، بحسب موقع /داتش نيوز/ الإخباري الهولندي.



وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 5649 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 22 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال 1163001 حالة إصابة و18514 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا برتغال نيوز/.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 7367 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و55 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 729475 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 14826 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.



وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 5192 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و43 حالة وفاة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في النمسا حتى الآن إلى 1198478 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 12769 حالة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1116 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و13 حالة وفاة.

ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في سلوفينيا حتى الآن 430064 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5303 حالات .



وفي المكسيك، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 2841 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 251 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 3 ملايين و900 ألفا و 293 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 295 ألفا و 154 حالة وفاة.





أما في التشيك، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 10 آلاف و 967 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 48 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليونين و240 ألفا و 721 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 33 ألفا و 665 حالة وفاة.



وفي اليابان، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و 727 ألفا و 828 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و 364 حالة وفاة.





وعن بوليفيا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 770 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 542 ألفا و 859 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و 215 حالة وفاة.



أما في ليتوانيا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 479 ألفا و 839 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 6847 حالة وفاة.



وفي جنوب أفريقيا، سجلت وزارة الصحة 16 ألفا و366 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و20 ألفا و569 حالة والوفيات إلى 89 ألفا و965 حالة.



