الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة أعمال بـ«الري» لمواجهة نوة قاسم والحماية من أخطار السيول

نوة قاسم بالإسكندرية
نوة قاسم بالإسكندرية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة والطرق الرئيسية.

بالاضافة إلى ذلك رفعت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة، نتيجة نوة قاسم، والتى تستمر لمدة خمسة أيام ، يصاحبها أمطار غزيرة ورعدية على عدة مدن منها الإسكندرية ومحافظة مرسي مطروح، والسواحل الشمالية.

كذلك واصل قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في قطاع ري بني سويف، الأحد، برئاسة المهندس مكرم ملا، الأعمال الجارية لتنفيذ مشاريع الحماية من الأمطار والسيول، والتى تتضمن تنفيذ مشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور.

كما تفقد الدكتور أحمد البلاسي مدير معهد بحوث الموارد المائية، و الدكتور جمال قطب، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروعات الحماية من الأمطار والسيول بمحافظة بنى سويف، ومنها وادى سنور ، والتى تتضمن تنفيذ ثمانية بحيرات صناعية وحواجز ترابية، مع وضع الحلول المناسبة لمواجهة معوقات التنفيذ وضمان إستمرار الأعمال.

من جانبه قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة قومية، لتجنب أية أخطار أو أزمات نتعلق بالسيول في المحافظات المعرضة لها، وتقليل المخاطر الناجمة عنها.

كما أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، إن المشروعات المنفذة تستهدف حماية المناطق السكنية والسياحية والطرق الرئيسية، من خلال إنشاء بحيرات صناعية وجبلية، وحواجز ترابية وسدود إعاقة وحوائط توجيه، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع المشروعات ضمن الخطة القومية، لسرعة إنهاء الأعمال بجودة عالية فى التنفيذ.

في النهاية ياتى ذلك في إطار خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار الأمطار والسيول، والتى تنفذ على ثلاثة مراحل.

اليوم بني سويف حماية وزارة مخاطر قطاع المياه الجوفية الممتلكات العامة الإسكندرية ومطروح الحماية من أخطار السيول

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

كيف رد الرئيس السيسى على أمنية أحد ذوى الهمم بمقابلة محمد صلاح؟

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

أكثر من 350 ألف زائر لجناح مصر فى «إكسبو 2020» حتى نهاية نوفمبر

الأربعاء.. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى فى ضيافة منى الشاذلى

جدة «الطفل الباكي»: كذبه أنهى أي فرصة للعيش معنا.. «خايفين يقتلنا» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس.. تفاصيل تحقيقات طعن إسرائيلي في باب العامود

«الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أكتوبر

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا