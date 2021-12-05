خطة أعمال بـ«الري» لمواجهة نوة قاسم والحماية من أخطار السيول

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة والطرق الرئيسية.

بالاضافة إلى ذلك رفعت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة، نتيجة نوة قاسم، والتى تستمر لمدة خمسة أيام ، يصاحبها أمطار غزيرة ورعدية على عدة مدن منها الإسكندرية ومحافظة مرسي مطروح، والسواحل الشمالية.

كذلك واصل قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في قطاع ري بني سويف، الأحد، برئاسة المهندس مكرم ملا، الأعمال الجارية لتنفيذ مشاريع الحماية من الأمطار والسيول، والتى تتضمن تنفيذ مشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور.

كما تفقد الدكتور أحمد البلاسي مدير معهد بحوث الموارد المائية، و الدكتور جمال قطب، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروعات الحماية من الأمطار والسيول بمحافظة بنى سويف، ومنها وادى سنور ، والتى تتضمن تنفيذ ثمانية بحيرات صناعية وحواجز ترابية، مع وضع الحلول المناسبة لمواجهة معوقات التنفيذ وضمان إستمرار الأعمال.

من جانبه قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة قومية، لتجنب أية أخطار أو أزمات نتعلق بالسيول في المحافظات المعرضة لها، وتقليل المخاطر الناجمة عنها.

كما أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، إن المشروعات المنفذة تستهدف حماية المناطق السكنية والسياحية والطرق الرئيسية، من خلال إنشاء بحيرات صناعية وجبلية، وحواجز ترابية وسدود إعاقة وحوائط توجيه، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع المشروعات ضمن الخطة القومية، لسرعة إنهاء الأعمال بجودة عالية فى التنفيذ.

في النهاية ياتى ذلك في إطار خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار الأمطار والسيول، والتى تنفذ على ثلاثة مراحل.