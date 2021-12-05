«الزراعة» تكشف عن كيفية العناية بأشجار الزيتون خلال فصل الشتاء

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين عن كيفية العناية بأشجار الزيتون في فصل الشتاء من أجل زيادة الإنتاج.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إنه ينصح بضرورة قص وتقليم أشجار الزيتون بعد عملية الحصاد مباشرة, وذلك لتوفير الحرارة المعتدلة بجانب ضرورة التحجيم لشجرة الزيتون ما يجب تقليمها لتكوين مجموع خضري لا يزيد عن 2 م لعدة أسباب أبرزها سهولة تلقيط الثمار، بالإضافة إلى ضرورة تفريغ وتهوية الشجرة من الداخل لتجنب الإصابة بذبابة الزيتون التي تفضل العيش في الرطوبة كما أن زيادة المجموع الخضري داخل الشجرة يمنع وصول الشمس إليها بجانب قص الأفرع المكسورة والأفرع المرتفعة وليس من الأسفل.

العناية بأشجار الزيتون شتاءاً

وأضاف التقرير، أنه يفضل رش شجرة الزيتون بعد أسبوعين من قص بالزيوت الصيفية الذي يميز الحشرة ويجعلها غير قادرة على التنفس بجانب رش المبيدات الفطرية, ثم في شهر ديسمبر يبدأ التسميد مرتين في العام بالأسمدة بطيئة الذوبان في مياه خاصة في فصل الشتاء لتقوية الشجرة وتغذيتها بالعناصر الضرورية، فضلاً عن التخلص من الأعشاب والحشائش الضارة المنافسة والتي تمنع وصول المغذيات إلى أجزاء الشجرة.

كما ينصح بتوازي الأفرع داخل وخارج الشجرة للحصول على الشكل الجمالى وتخفيف كثافة المجموع الخضري للشجرة وتجنب حدوث رطوبة تنشر الحشرات والأمراض الفطرية.

وتعد فترة ما بعد قطف ثمار شجرة الزيتون من أهم الفترات التي تساهم في الحفاظ على الإنتاجية من الزيتون العام المقبل، لذلك يجب اهتمام المزارع بالأشجار خاصة فترة ما بعد حصاد الزيتون، فضلاً عن أن شجرة الزيتون من الأشجار التي تتميز بسهولة قصها لأنها تحمل على جميع أعمار فروع الشجرة بدءاً من عمر سنة، مع مراعاة الاهتمام بالتقليم عدة مرات خلال السنة للحفاظ على حجمها.